24enne trovata senza vita in una vasca da bagno piena d’acqua ghiacciata: Francesca è morta d’overdose?

Dramma in pieno centro a Brescia.

Una ragazza di 24 anni, Francesca Manfredi, è stata trovata senza vita all’interno di una vasca da bagno.

Ieri, intorno alle dieci di mattina, gli amici della giovane – che avevano passato il sabato sera con lei, in quella che i media dipingono con una festa a base di musica, alcol e droga – hanno chiamato i soccorsi, nella speranza di poter aiutare la giovane.

Secondo quanto riportato, gli amici avrebbero atteso nella speranza che Francesca si riprendesse da sola: in tal senso avevano pensato di farla riprendere adagiandola in una vasca da bagno, vestita, con del ghiaccio.

Ma a poco è servita questa soluzione casalinga: per Francesca non c’è stato nulla da fare e gli inquirenti adesso non escludono l’ipotesi che la giovane possa essere deceduta a causa di un’overdose.

Durante tutta la giornata di ieri gli amici di Francesca sono stati interrogati dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato.

Per certo hanno atteso troppo di chiamare soccorsi: dai messaggi che si sono scambiati poco dopo la tragedia e prima che fossero convocati dalle forze dell’ordine si evince chiaramente come fossero spaventati e confusi, non capendo quanto le condizioni di Francesca fossero gravi

L’ipotesi, secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, è che un mix di alcol e droghe abbia causato la morte della giovane.

