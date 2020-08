Blogger militante pubblica “Manuale del giovane femminista”: il web si divide, tanti i commenti di scherno

Il blogger militante Giovanni Gaetani ha scritto un breve manuale per diventare un femminista. Il web si divide tra chi apprezza e chi lo schernisce.

Imparare a conoscere l’altro sesso può essere per gli uomini e per i giovani uomini un modo per evitare di commettere gli stessi errori commessi prima da altri. Questo è il concetto alla base del “Manuale del giovane femminista” ideato dallo scrittore e blogger militante Giovanni Gaetani. Da femminista, sostenitore dei diritti delle donne e attivista contro la disparità di genere e la violenza sulle donne, Giovanni nel suo manuale cerca di fare capire ai teneri virgulti come slegarsi dall’ideologia patriarcale e dalla cultura maschilista.

Lo scrittore è consapevole che molte volte i giovani non si rendono nemmeno conto di essere vittime di questa cultura oppressiva e totalizzante. Dunque consiglia loro di riflettere maggiormente, di confrontarsi con l’altro sesso per capire dove un comportamento ritenuto inoffensivo in realtà causa disagio e dispiaceri. Poi ovviamente c’è una larga parte sulla cultura del consenso, ovvero sul chiedere ed essere certi che il rapporto sessuale sia qualcosa di voluto da ambo le parti.

Manuale del Femminista divide il web: molti i commenti di scherno

🔥 I commenti al #ManualeDelGiovaneFemminista infiammano: sono riuscito a fare incazzare gli MRA (attivisti per i diritti… Pubblicato da Giovanni Gaetani – scrittore, attivista, umanista su Lunedì 24 agosto 2020

Quella del blogger è una lezione di civiltà, con la quale si cerca di informare i giovani sui comportamenti maschilisti nocivi e si cerca di abbattere la cultura patriarcale in favore di una che favorisca la parità tra i generi. Alcuni hanno compreso e apprezzato l’intento di Gaetani, ma sono ancora molti coloro i quali vedono con ostilità concetti semplici come il rispetto ed il consenso. Tantissimi, infatti, sono i commenti di scherno e di odio sull’iniziativa.

C’è chi ad esempio scrive: “Dall’ultimo capoverso è chiarissimo che, al netto del bersi la propaganda di facciata, molti (compreso te) non conoscano la vera identità del femminismo”. Oppure chi scrive: “Una curiosità: se io ho pagato per anni i preservativi, quando poi passa alla pillola devo dividere i costi o faccio un conteggio e detraggo dalle spese anticipate?”.

