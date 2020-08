Chi è Daniela Gimmelli, moglie di Mogol: biografia e curiosità

Cenni biografici su Daniela Gimmelli, moglie di Mogol.

Questo pomeriggio, Mogol è stato ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco, dal lunedì al venerdì su Raiuno. Lo storico paroliere di Lucio Battisti si è raccontato a lungo, tra carriera e vita privata, facendo riferimento alla moglie Daniela Gimmelli. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Daniela Gimmelli

Daniela Gimmelli è nata a Roma. E’ figlia di un ingegnere soprannominato Lello l’africano (per le tante opere realizzate proprio in Africa) ed ha una sorella gemella che si chiama Barbara. Prima di sposare in seconde nozze Mogol, ha vissuto una relazione di diciassette anni (di cui tre da sposati) con Massimo Modugno, figlio di Domenico. E’ un’attrice nota soprattutto per la sua partecipazione a “L’estate sta finendo”, film del 1987.

Il primo incontro con Mogol è avvenuto al Cet, la scuola per autori e musicisti che il paroliere ha fondato in Umbria. A raccontarlo è stata la sorella Barbara, in una intervista rilasciata al settimanale “Panorama”:

“Daniela ci andò con Massimo Modugno a cavallo. Giulio, dopo averla conosciuta, confidò a un amico: “Quanto sarei felice di avere una ragazza così”. Era nel destino: adesso sono marito e moglie”.

Maria Rita Gagliardi

