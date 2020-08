Come funzionano i software per la revisione

I revisori contabili sono soggetti, o società, che si occupano di verificare il bilancio di un’azienda, per controllare che quanto dichiarato corrisponda a realtà. Per svolgere questo compito oggi sono disponibili appositi software per la revisione, che seguono il revisore passo per passo, consentendogli non solo di svolgere al meglio il proprio lavoro, ma anche di valutare e preventivare il compito da svolgere.

Non si tratta infatti di un lavoro ripetitivo, perché la revisione va “cucita” sulla singola realtà imprenditoriale, a partire dal bilancio d’esercizio. Grazie ai nuovi software per la revisione dei conti oggi i report finali sono più semplici da ottenere, ma anche più autorevoli e corretti.

Quando fare la revisione

Ogni impresa può decidere volontariamente di effettuare una revisione contabile. Questo perché i risultati della revisione possono portare a migliori scelte strategiche per il futuro, o anche a evidenziare problematiche da valutare e cercare di limitare e superare. La legislazione italiana prevede l’obbligo di effettuare una revisione contabile per alcune imprese, in particolare quelle che, per due esercizi consecutivi, superino uno dei seguenti parametri: 4 milioni di euro di ricavi, 4 milioni di euro di totale attivo dello stato patrimoniale, 20 dipendenti occupati in media. Stiamo quindi parlando di un elevato numero di aziende, una buona percentuale di tutte quelle presenti in Italia. A queste si aggiungano le realtà che subiscono una revisione legale, in seguito a evidenti imprecisioni nel bilancio di esercizio.

Chi fa la revisione

Per effettuare la revisione contabile è necessario essere professionisti abilitati allo svolgimento di tale compito. Il nome dei revisori contabili ammessi in Italia è pubblicato su un apposito registro, consultabile dalle aziende. Solitamente si tratta di società di revisione, che si occupano del controllo di gestione delle aziende in modo completo e professionale. Nel caso in cui una società non abbia l’obbligo di redigere il bilancio annuale e non abbia società controllate, la revisione può essere effettuata dal cosiddetto Collegio sindacale. Per una società di revisione, ma ancora di più per il collegio sindacale, avere a disposizione un software per la revisione contabile è un aiuto importante, che rende più semplice dare vita alla revisione stessa.

Cosa fanno i software per la revisione

Come abbiamo detto, un buon software per la revisione contabile guida il revisore in ogni passo da svolgere per portare a termine la revisione. Stiamo parlando quindi di avere a disposizione una vera e propria guida, che offre al revisore un metodo di lavoro preciso e rigoroso, a partire dai dati da verificare prima di accettare l’incarico. Questo serve non solo per comprendere l’effettiva situazione di un’impresa, ma anche per produrre un preventivo realistico, considerando il lavoro da svolgere per effettuare la revisione. In seguito i software consentono di valutare ed analizzare il bilancio, di valutare i campionamenti, eseguire i controlli e preparare un report per il fascicolo di revisione. Perché tutte le fasi godano di una sicura autorevolezza è importante che il software si basi su metodologie ufficiali.

