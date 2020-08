Coronavirus, ammalarsi due volte è possibile: confermato primo caso di reinfezione – VIDEO

È stato confermato oggi il primo caso di reinfezione da Sars-Cov-2, contrarre il Coronavirus due volte è quindi possibile

Ammalarsi per la seconda volta di Coronavirus a quanto pare è possibile, è stato confermato oggi il primo caso di reinfezione da Sars-Cov-2 con un comunicato dell’università di Hong Kong.

Si tratta di un uomo di 33 anni, la prima volta ha contratto il virus in forma leggera. Ormai guarito da tempo e convinto forse di essere ormai ‘immune’, l’uomo si è recato in Spagna. Al suo ritorno ai controlli effettuati in aeroporto è risultato di nuovo positivo al Coronavirus.

Si cerca di essere però ottimisti, il 33enne questa volta ha contratto il virus ma non ha avuto alcun sintomo, ciò potrebbe significare che il virus potrebbe ripresentarsi in maniera meno aggressiva se si contrae per la seconda volta, ovviamente però si tratta solo di supposizioni al momento.

Sara Fonte

