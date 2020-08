Jacob Blake colpito da sette colpi di pistola: un nuovo caso di violenza della polizia ai danni di un nero negli States

Un nuovo caso di violenza da parte della Polizia ai danni di un uomo di colore infiamma gli Stati Uniti.

Dopo l’omicidio di George Floyd, ucciso il 25 maggio a Minneapolis dalle forze dell’ordine, stavolta è stato il Wisconsin lo scenario di un’altra violenza immotivata e assolutamente sproporzionata.

La polizia era stata chiamata a Kenosha (cittadina del Wisconsin meridionale) per una disputa domestica quando si sono imbattuti in Jacob Blake, 29 anni (che nella disputa, tra due donne, pare si fosse posto come paciere).

Gli agenti sono andati quindi incontro all’uomo, mentre quest’ultimo camminava attorno al suo Suv.

Arrivato ad aprire la portiera uno degli agenti lo ha afferrato e gli ha sparato, mentre si trovava di spalle.

Uno – due – sette colpi di pistola da distanza ravvicinata e il 29enne che adesso si trova in ospedale a Milwaukee in gravi condizioni.

La violenza è stata filmata da un testimone e ve la mostriamo di seguito, avvertendovi del fatto che si tratta di immagini davvero forti (vi sconsigliamo di vederle se siete facilmente impressionabili):

.@KenoshaPolice shoot unarmed #JacobBlake in the back multiple times in front of his children even though witnesses told them he was trying to break up a fight. How long this madness? pic.twitter.com/WNUjnHyYAl — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) August 24, 2020

Secondo quanto raccontato da un familiare del giovane, pare che i figli di Blake fossero sul Suv mentre il padre veniva colpito.

Come raccontato dalla compagna di Jacob Blake: “Quel poliziotto lo ha letteralmente afferrato per la maglietta e gli ha sparato con i bambini dietro che urlavano”.

Immediate le proteste nella cittadina americana.

Chi è Jacob Blake, l’uomo che ha ricevuto sette colpi di pistola dalla polizia?

Chi è Jacob Blake, l’uomo cui la polizia ha sparato nella giornata di ieri?

La compagna di Blake ha condiviso con la reporter Sarah Thamer alcune immagini del fidanzato in compagnia dei suoi figli:

This is 29-year-old Jacob Blake who was shot by Kenosha police. His fiancé shared this picture with us. pic.twitter.com/6Si9lkCPFu — Sarah Thamer (@SarahThamerWISN) August 24, 2020

Per adesso è uno dei pochi dettagli emersi sull’uomo coinvolto nell’ennesimo caso di violenza della polizia statunitense ai danni di un uomo di colore.

