Ballando con le stelle a rischio: Rosalinda Celentano e Samuel Peron positivi al Coronavirus – VIDEO

Rosalinda Celentano e Samuel Peron sono risultati positivi al Coronavirus, la nuova edizione di Ballando con le stelle potrebbe slittare ancora

La nuova edizione di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci su Rai Uno potrebbe essere rinviata ancora, Rosalinda Celentano e Samuel Peron hanno contratto il Coronavirus.

La notizia è stata confermata da Giovanni Ciacci, ospite oggi a Ogni Mattina, trasmissione condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola su Tv8. Al momento le prove e la produzione sono state sospese per la sanificazione degli studi in cui si svolge il noto programma.

L’inizio del programma è previsto per il 12 settembre. Dopo che una delle coppie del cast di Ballando con le stelle è risultata positiva al Coronavirus la conduttrice non ha ancora rotto il silenzio. Non ci resta che attendere nuovi dettagli per scoprire di più sulla nuova edizione del programma.

Sara Fonte

