Grecia, bimba trascinata dalla corrente a cavalcioni del suo unicorno gonfiabile e salvata dall’equipaggio di un traghetto – VIDEO

Bimba a cavalcioni di un unicorno gonfiabile salvata in mare aperto da un traghetto in Grecia. Ecco le incredibili immagini.

Si è sfiorata la tragedia in Grecia, ma fortunatamente tutto si è risolto al meglio. Una bambina di 4 anni, a cavalcioni di un unicorno, è stata trascinata via dalla corrente, ma fortunatamente è stata salvata dall’equipaggio di un traghetto qualche minuto dopo. I genitori si sono distratti qualche istante. Subito dopo hanno provato invano a raggiungere la bimba. In seguito, hanno mandato l’allarme alle autorità portuali, che si sono immediatamente attivate per il recupero della bimba in mare aperto.

Ecco il video del salvataggio della bimba:

Sola, a centinaia di metri dalla costa, aggrappata al collo del suo unicorno e a un destino per fortuna benevolo. Allucinante. pic.twitter.com/ubyWDHe0nC — Massimiliano (@JCTweet_) August 24, 2020

L’incredibile episodio è accaduto domenica scorsa nelle acque del paesino greco di Antirrio. La bambina stava giocando in acqua, quando la forte corrente l’ha trascinata al largo. I genitori si sono distratti per qualche istante e la bambina è stata trascinata via dalla corrente. Essi hanno tempestivamente informato le autorità portuali che hanno diramato l’allerta.

La bimba è stata recuperata da un traghetto, in compagnia dell’unicorno. In seguito, i genitori hanno potuto riabbracciare la propria figlia.

