Mamma trova uova di ragno nere nelle banane: “Ho bruciato tutto, ci sono volute 3 ore”

Una mamma racconta la sua traumatica esperienza con un casco di banane infestato di uova di ragno nere: è stata costretta a bruciare tutto.

Il racconto di Jaime Larter, mamma 41enne di Beccles (Suffolk, Inghilterra), ha fatto accapponare la pelle a molti consumatori. La donna ha spiegato di aver acquistato un casco di banane di provenienza brasiliana ad uno degli store della catena Asda. Una volta a casa ha proibito alla figlia Daisy di mangiarne una la sera, promettendole che avrebbe potuto farlo la mattina seguente. Appena sveglia, Jaime ha portato la figlia in cucina per la colazione ed ha messo la mano nella busta che conteneva le banane per prenderne una. In quel momento ha fatto una scoperta scioccante: “Il mio pollice ha sfiorato un dedalo di ragnatele contenenti delle uova”.

Leggi anche ->Dramma nel mare iberico: pesce ragno velenoso uccide un 16enne

Terrorizzata, la donna ha contattato subito il market e le è stato consigliato di buttare tutto nella spazzatura. Jaime allora ha chiuso il casco di banane in una busta e messo la busta all’interno di una borsa, quindi nella spazzatura. Ancora spaventata, la donna ha mandato una foto delle uova allo zoo locale. Uno dei responsabili le ha quindi consigliato di chiudere tutto in una busta di plastica e dargli fuoco.

Leggi anche ->Vogliono diventare Spider-Man, si fanno mordere dal ragno. Ricoverati tre fratellini

Trova uova di ragno nelle banane, mamma costretta a bruciare tutto: “Ci sono volute tre ore”

Nel raccontare questa traumatica esperienza ai tabloid britannici, la donna ha spiegato che le uova erano grosse e di colore nero. In seguito spiega di non essersi curata di scoprire se la madre ragno fosse all’interno del pacco insieme alle uova, ma di aver proceduto all’incinerazione del tutto: “E’ stata un esperienza traumatizzante bruciarle – racconta la donna che poi aggiunge – non avevo mai realizzato quanto fosse difficile bruciare delle banane… ci sono volute circa tre ore per bruciare tutto, è stato terrificante”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!