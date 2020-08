Messaggio Medjugorje 25 agosto 2020 | Attesa per il messaggio della Madonna

Come ogni 25 del mese a partire dal 1981 (quando avvenne la prima apparizione, il 24 giugno) i fedeli di tutto il mondo attendono il messaggio della Madonna di Medjugorje, che verrà riportato come sempre dalla veggente Marija.

Di seguito potrete leggere il messaggio della Regina della Pace di oggi 25 agosto 2020.

In attesa, vi proponiamo il messaggio del 25 luglio 2020:

“Cari figli!

In questo tempo inquieto in cui il diavolo miete le anime per attirarle a sé, vi invito alla preghiera perseverante affinché nella preghiera scopriate il Dio d’ amore e di speranza. Figlioli, prendete la croce fra le mani. Essa sia per voi d’incoraggiamento che l’amore vince sempre in modo particolare adesso che la croce e la fede sono rifiutate. Voi siate il riflesso e l’esempio con le vostre vite che la fede e la speranza sono ancora vive ed è possibile un nuovo mondo di pace. Io sono con voi e intercedo per voi davanti a mio Figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”

Medjugorje, messaggio della Madonna del 25 agosto 2020 a Marija

In attesa venga comunicato il messaggio odierno, vi proponiamo il messaggio di un anno fa (25 agosto 2019) “Cari figli! Pregate, lavorate e testimoniate con amore il Regno dei Cieli affinché possiate stare bene qui sulla terra. Figlioli, Dio benedirà il centuplo il vostro sforzo e sarete testimoni tra i popoli, le anime dei non credenti sentiranno la grazia della conversione ed il Cielo sarà grato per le vostre fatiche ed i vostri sacrifici. Figlioli, testimoniate con il rosario nella mano che siete miei e decidetevi per la santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata“.

