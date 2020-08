Ruba maialini e fa irruzione in un allevamento di polli: accusata una attivista vegana, modella su Instagram

Lauren Ann McGeachin è una modella su Instagram, vegana e impegnata nell’attivismo animalista. Lauren, di 28 anni, è stata accusata di aver rubato dei maialini da una fattoria e di aver fatto anche irruzione in un allevamento di galline.

Si presume che a novembre la modella sia entrata nell’allevamento di suini della Cameron Pastory Company, vicino alla città di Toowoomba nel sud-est del Queensland. Successivamente Lauren è stata accusata anche di aver sottratto scorte e di aver fatto irruzione anche nella fattoria Williams Poultry, come riportato dai media locali.

L’attivista vegana si è presentata alla Corte dei Magistrati a Brisbane lunedì e sembra che si dichiarerà colpevole di entrambi gli avvenimenti.

Le accuse nei suoi confronti sono state mosse dopo che Lauren aveva pubblicato dei video che la ritraevano, insieme ad altri, nell’allevamento, con i maialini. Dopodiché aveva condiviso in diretta, con i suoi oltre settantamila follower, un video scioccante in cui mostrava mucchi di maialini morti in una stalla.

In un altro video venivano mostrate delle carcasse di maiali inceneriti e l’attivista si riprendeva con in braccio i maialini tratti in salvo.

Lauren ha dichiarato “Abbiamo salvato i maialini alcuni mesi fa e ora sono accusata per averli liberati.” e ha anche affermato di stare preparando una dichiarazione di colpevolezza. La prossima udienza si terrà martedì e sembra che altre tre donne siano state accusate del furto.

