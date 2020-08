Stasera in tv, Un Paese quasi perfetto: trama, cast e curiosità

Un paese quasi perfetto, è un film italiano di genere commedia del 2016, diretto da Massimo Gaudioso.

Il film andrà in onda stasera, 25 agosto 2020, in prima serata su Rai 1.

Un paese quasi perfetto: trama

A Castelmezzano, un piccolo paesino della Basilicata, vicino alle Dolomiti lucane e all’omonimo parco naturale, la popolazione composta prevalentemente da ex minatori, è in piena crisi.

Essi, infatti, a causa della chiusura per allagamento della miniera dove lavoravano, sono costretti a vivere in Cassa Integrazione.

Per aiutare la popolazione in difficoltà, il sindaco del paese vuole aprire una fabbrica, per dare lavoro a molte persone.

Questo risulta possibile grazie ad un contatto con un imprenditore del nord, che vuole usufruire dei fondi europei del FESR.

Il contratto, però, può essere firmato soltanto se un medico condotto si trasferisce a vivere nel piccolo paese.

Grazie ad un ricatto messo in atto dall’ex sindaco, il dottore si convince a vivere per un mese a Castelmezzano.

Domenico Bonocore, un ex minatore, si occupa di gestire la situazione, aiutato da tutti gli abitanti del paese, per far inserire al meglio nella comunità il dottor Gianluca Terragni.

Alla fine tutto cambia

Quando il direttore della banca, si rende conto che il contratto dell’imprenditore è soltanto una truffa per sottrarre soldi all’Unione Europea, la fabbrica non viene più aperta.

Il dottore è combattuto dall’idea di lasciare il paese e tornare al nord, o restare, per via di una certa simpatia istauratasi con una bella donna di nome Anna.

Alla fine decide di trasformare la miniera in un centro benessere e la teleferica della miniera in un’attrazione turistica che permette di godere di un panorama unico.

Un paese quasi perfetto: curiosità

Il film un paese quasi perfetto, è basato sulla pellicola francese del 2014, Un village presque parfait, diretta dal regista Stéphane Meunier.

Quest’ultimo a sua volta, è un remake del film canadese: La grande seduzione, del 2003, diretto da Jean-François Pouliot.

Nel 2017 il film è stato candidato al David di Donatello, per la migliore sceneggiatura.

Il cast

Fabio Volo: dottor Gianluca Terragni

Silvio Orlando: Domenico Bonocore

Nando Paone: Michele

Carlo Buccirosso: Nicola

Miriam Leone: Anna

Gea Martire: Sebastiana

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!