Olio di cannabis per alleviare lo stress degli animali: l’esperimento dello zoo di Varsavia sugli elefanti

Parte di un programma sperimentale finalizzato a ridurre lo stress e l’ansia degli animali, lo zoo di Varsavia è il primo a somministrare olio di CBD, un estratto della cannabis già in commercio anche per animali domestici

Saranno gli elefanti i primi animali dello zoo di Varsavia a provare il trattamento con olio di cannabidiolo (CBD), il cui ingrediente principale è un derivato della cannabis con un principio attivo altamente concentrato, ma solo quello medico, e non quello che crea alterazione vera e propria o intossicazione. Lo studio è finalizzato alla riduzione del livello di stress negli animali, e i primi ad essere scelti sono stati gli elefanti, molto inclini allo stress e più facili da monitorare.

Una soluzione per alleviare lo stress subito dagli elefanti

“Sappiamo cosa mangiano i nostri elefanti, come si comportano, se mostrano disturbi comportamentali, qual è la loro posizione nel gruppo”, afferma Agnieszka Czujkowska, medico veterinario e capo del dipartimento di riabilitazione degli animali dello zoo, citato da Polsat Notizia.

Recentemente gli elefanti dello zoo di Varsavia si sono trovati in una situazione difficile, ha riferito una delle dipendenti dello zoo, Gazeta Wyborcza. La donna ha raccontato che a marzo di quest’anno, la 35enne Erna, la femmina più grande e più anziana, è morta. Ciò ha provocato stress e tensione per le sue due compagne più giovani, Fredzia e Buba.

“Dopo la perdita del capo della mandria, Fredzia e Buba stanno attraversando un periodo molto difficile legato alla creazione di una nuova gerarchia, che è ancora più difficile in quanto formano solo un gruppo di due“, ha spiegato Patryk Pyciński, custode dei mammiferi dello zoo.

L’olio di CBD già utilizzato per gli animali, anche da compagnia

Lo studio è condotto in collaborazione con un negozio di canapa online, DobreKonopie.pl, che vende già olio di CBD per l’uso sugli animali. Il prodotto è ottenuto estraendo il CBD dalla pianta di cannabis e poi diluendolo con cocco o olio di semi di canapa. Sul sito italiano greendom.it, invece, è possibile trovare olio cbd per animali domestici, come cani e gatti.

Małgorzata Fabiańska – un tecnico veterinario di DobreKonopie.pl – afferma di averlo somministrato con successo sui cavalli,contribuendo a ridurre il dolore e il gonfiore, e riuscendo ad attenuare anche i sintomi dell’ansia.

Il primo elefante a cui è stato somministrato il trattamento sperimentale è Fredzia, che ha mostrato segni di stress a seguito della morte di Erna. Andrzej Grzegorz Kruszewicz, direttore dello zoo di Varsavia, ha detto a Polsat che l’ansia negli elefanti è un problema comune.

Se l’esperimento avrà successo, l’olio di CBD verrà somministrato anche ad altri animali dello zoo. Tra i prossimi in fila ci sono rinoceronti e orsi, ha detto la portavoce Anna Karczewska.

