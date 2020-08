Drammatico incidente in mattinata nel milanese: morto sul colpo un uomo di 62 anni

Dramma a San Giuliano Milanese, comune italiano di 39 085 abitanti della città metropolitana di Milano.

Intorno alle 7 di stamane in via dei Platani un uomo ha perso il controllo della sua moto e, dopo essere caduto rovinosamente dal mezzo, è morto.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori del 118 giunti sul posto con un’ambulanza e un elicottero da Bergamo, per l’uomo – un 62enne – non c’era nulla da fare: l’uomo è stato trovato sotto la sua moto, in arresto cardiocircolatorio e il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni – avvalorate dai rilevamenti delle forze dell’ordine – non sembra ci siano altri mezzi coinvolti.

Rimane un aspetto su cui fare luce adesso: bisogna infatti capire se l’uomo, che a causa della rovinosa caduta presentava anche abrasioni e fratture a entrambi gli arti inferiori, abbia avuto un malore prima dello schianto o se l’arresto cardiaco sia avvenuto a causa del sinistro.

(Immagine d’archivio)

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!