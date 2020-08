Si schianta con la sua moto contro un’auto e resta incastrato nel lunotto: Lorenzo morto a 18 anni

Aveva tutta la vita davanti Lorenzo, 18enne morto in un grave incidente stradale avvenuto nei pressi di Olbia. Il giovane è deceduto sul colpo

Uno schianto impressionante che non gli ha lasciato scampo. È morto così, a soli 18 anni, Lorenzo Buffa finendo contro un’auto mentre si trovava in sella alla sua moto. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dei fatti anche se è già stata effettuata una prima ricostruzione del grave sinistro avvenuto nella notte ad Olbia. Il giovane, residente a Golfo Aranci, si trovava sulla strada litoranea che da Olbia porta a Pittulongu. Solo all’ultimo momento avrebbe visto un veicolo che procedeva nella sua stessa direzione. Non sarebbe così riuscito ad evitare l’impatto contro la parte posteriore dell’auto, a bordo della quale viaggiavano quattro ragazzi.

La ricostruzione dell’incidente stradale

Lo scontro è stato davvero violento: Lorenzo è stato sbalzato dalla sua moto andando a finire contro il lunotto, rimanendo incastrato e perdendo la vita sul colpo. Terrorizzati i ragazzi hanno allertato sanitari e polizia stradale giunti sul posto in una manciata di minuti. I soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del 18enne mentre gli agenti hanno effettuato una serie di rilievi e ascoltato le testimonianze, per cercare di ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente ancora non del tutto chiara.

