Scopre suo marito mentre lo fa con sua madre. Entrambi rischiano 20 anni di carcere per incesto

Una madre e un figlio sarebbero stati sorpresi a fare sesso dalla moglie dell’uomo.

Stando a quanto riportato dal Daily Star Online, la coppia rischierebbe una pena di 20 anni di carcere per incesto.

Tony L Lavoie, di Fitchburg, Massachusetts, è stato colto in flagrante con sua mamma, Cheryl Lavoie, 64 anni, nel maggio di quest’anno.

L’agente di polizia – chiamata per un “disturbo”, ndr – si è recato presso l’abitazione ed è stato accolto da un cugino della moglie di Tony.

Il cugino ha poi detto all’agente che la moglie di Tony l’aveva chiamata dopo essersi imbattuta in suo marito che faceva sesso con sua madre.

Madre e figlio rischiano fino a 20 anni di carcere per incesto

Secondo quanto riferito, l’ufficiale ha poi parlato con la mamma e il figlio per avere la conferma dell’accaduto. I due hanno ammesso di aver avuto un rapporto consensuale, e che era la prima volta che accadeva una cosa del genere.

Madre e figlio sono stati chiamati a comparire in tribunale il 20 agosto. Entrambi si sono dichiarati non colpevoli, come riportato nei documenti del tribunale. Entrambi torneranno davanti al giudice il 27 ottobre per un’udienza preliminare.

Secondo le leggi dello stato del Massachusetts, una persona condannata per incesto rischia fino a 20 anni di reclusione.

