Tutto quello che c’è da sapere sul costume azzurro di Olivia Paladino

Olivia Paladino, compagna del premier Giuseppe Conte, è la swimfluencer 2020 che non ci saremmo mai aspettati.

Olivia ha fatto subito parlare di sé, grazie al costume intero azzurro che ha sfoggiato negli scatti pubblicati sulle pagine della rivista Diva&Donna.

La compagna del premier è stata fotografata in spiaggia insieme a Conte, a San Felice Circeo. Con il suo costume azzurro, Olivia, ha dato il via a un boom di ricerche per la query “costume azzurro”, con un aumento in Italia del 68%. Mentre in ques’ultimo mese le ricerche riguardanti la Paladino sono aumentate globalmente del 926%.

Come riportato da Lyst, analizzando i dati sulle ricerche su costumi da bagno, la lista delle influencer per la moda estiva vede Olivia in cima alla classifica. Lo stile della first lady fa quindi più tendenza rispetto a Jennifer Lopez, che sfoggia un costume intero nero firmato Guess.

Il costume indossato dalla Lopez è andato a ruba, con un aumento delle ricerche del 120%.

C’è chi invece, ha preferito il modello a fascia, con l’underboob bikini, sulla scia di Bella Hadid, che ha fatto aumentare le ricerche su questo tipo di costume da bagno del 178%.

La moda animalier non passa mai di moda, soprattutto quando viene sfoggiata da modelle come Chrissy Teigen, che indossa un due pezzi a vita alta firmato Reina Olga. Gli apprezzamenti per i bikini animalier vengono anche dalla Ferragni, che dopo aver indossato un monospalla della collezione calzedonia lo scorso anno, quest’anno punta anche su un classico bikini.

