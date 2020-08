Aveva adottato e allevato come figlie delle leonesse: 69enne muore sbranato davanti alla moglie

Un padre di 4 figli è morto in seguito ad un incidente avvenuto all’interno della sua proprietà: le sue due leonesse lo hanno ucciso mentre giocavano.

La vita di West Mathewson era cambiata completamente quando, diversi anni fa, aveva deciso di adottare due leonesse bianche nate da due anni. L’uomo ha deciso di portarle nella sue tenuta e di nutrirle e allevarle come fossero delle figlie. Le due cucciole di leone, Tanner e Demi, hanno sempre ricambiato l’affetto che l’uomo ha dato loro e mai in questi tre anni si sono mostrate aggressive nei suoi confronti o in quelli di chi veniva a visitare la tenuta.

Tra West e le due leonesse era una vera e propria relazione filiale: l’uomo le andata a nutrire più volte al giorno e passava con loro diverso tempo, sia per giocare che per passeggiare. Purtroppo, però, si tratta pur sempre di animali pericolosi e già nel 2017 c’era stato un incidente indicativo: le leonesse erano scappate e durante la fuga avevano ucciso un uomo. Proprio in quella occasione l’uomo le aveva salvate da un triste destino: i felini erano stati messi in una riserva in cui venivano nutrite finché non erano abbastanza anziane da essere cacciate e uccise.

Leonesse uccidono il padrone durante un gioco violento davanti alla moglie

Qualche giorno fa West aveva chiesto alla moglie Gill di fargli compagnia mentre passeggiava con Tanner e Demi. La donna ha accettato, ma si è tenuta a qualche metro di distanza dal marito e dalle leonesse. Mentre camminavano i due felini hanno cominciato a giocare con ferocia e nel mezzo di quel violento gioco hanno morso anche il malcapitato padrone. Gill ha fatto il possibile per salvare il marito cercando di attirare l’attenzione dei due animali, ma ogni suo tentativo è stato vano e West è morto.

