Castrocaro 2020, la giuria: chi sono Bugo, Maria Antonietta, Riccardo Zanotti e Taketo Gohara

Stasera, giovedì 27 agosto 2020, su Rai 2 in prima serata, andrà in onda la sessantatreesima edizione del Festival di Castrocaro, che si svolgerà a Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Il festival sarà presentato per la seconda volta consecutiva dal ballerino Stefano De Martino.

La serata sarà trasmessa in contemporanea anche su Rai Radio 2.

Castrocaro 2020: la giuria

La giuria del Festival di Castrocaro, sarà formata da: Bugo, Maria Antonietta, Riccardo Zanotti e Taketo Gohara.

Andiamo a scoprire insieme chi sono i giudici.

Bugo

Cristian Bugatti, in arte Bugo, classe 1973, è un cantautore italiano.

Nel corso della sua decennale carriera nel mondo della musica, ha pubblicato 9 album.

Ha spaziato tra molti generi musicali diversi, tra cui: pop, musica elettronica, musica strumentale, rock, garage rock, blues, pop e rap.

È considerato il nuovo pioniere del cantautorato italiano ed è un artista molto amato dal pubblico e da molti critici musicali.

Il giornale inglese The Guardian, nel 2012, lo ha inserito in un articolo sulla musica italiana contemporanea.

La famosa rivista Rolling Stones, nel 2015, lo inserisce tra i 100 artisti della musica italiana.

Maria Antonietta

Letizia Cesarini, in arte Maria Antonietta, classe 1987, è una cantautrice e scrittrice italiana.

Inizia la sua carriera musicale all’età di 18 anni, come vocalist e chitarrista per il duo: Young Wrists, fondato da lei stessa e Alberto Baldolini.

Nel luglio 2010, si autoproduce il suo cd di debutto per la carriera solista, chiamato: Marie Antoinette wants to suck your young blood.

Il cd è interamente in lingua inglese, di genere prettamente punk.

Dopo la fine degli Young Wrists, nel novembre del 2011, intraprende un lungo tour solista.

Il suo secondo album è in lingua italiana e si intitola: Maria Antonietta.

A maggio del 2012, vince il premio: KeepOn, nella categoria “Rivelazione Live”.

Viene considerata dalla critica, una bella scoperta nel panorama musicale italiano.

Il 20 gennaio del 2014, pubblica il suo terzo album, dal titolo Sassi.

Nel 2015 collabora con il gruppo dei Chewingum, per la realizzazione dell’EP Maria Antonietta Loves Chewingum.

Nel 2017, compone le musiche per lo spettacolo teatrale: Tutta casa, letto e chiesa, di Dario Fo e Franca Rame.

Il 30 marzo 2018 pubblica un nuovo album, dal titolo Deluderti.

Nell’edizione del 2020 del Festival di Sanremo, duetta con Levante e Francesca Michielin, nella serata delle cover, sulla canzone: Si può dare di più.

Riccardo Zanotti

Riccardo Zanotti, classe 1994, è il cantante e leader della band: Pinguini Tattici Nucleari.

Il gruppo è stato formato in provincia di Bergamo nel 2010.

Ha venduto più di 300.000 copie di dischi e grazie alla partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, con il brano Ringo Starr, raggiungono il successo mediatico.

Il 24 agosto del 2020, è stata annunciata l’uscita del nuovo singolo La storia infinita.

Taketo Gohara

Taketo Gohara, classe 1975, è un produttore discografico nato a Milano, ma di origine giapponese.

Fin da piccolo si appassiona alla musica, grazie alla madre Hiroko, soprano di professione, che gli permette di prendere parte a molti suoi concerti nei teatri più importanti di tutto il mondo.

Ancora bambino, prende lezioni di chitarra, pianoforte ed altri strumenti e dopo il diploma inizia a lavorare ai Metropolis Recording Studios.

Nel 2003 passa allo studio di registrazione di Mauro Pagani, Officine Meccaniche.

In seguito lavora a stretto contatto con Vinicio Capossela, dove instaura un sodalizio artistico, che inizia con l’album: Ovunque proteggi.

Ha collaborato con numerosi artisti, come produttore e tecnico del suono, tra cui: Elisa, Vinicio Capossela, Negramaro, Motta e Biagio Antonacci.

Castrocaro 2020: i cantanti in gara

Fellow

Jacopo Ottonello

Laura Fantauzzo

Le Radici

Nadia D’aguanno

Daino

Neno

Watt

