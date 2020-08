Coronavirus, contagiata una bimba di 18 mesi: in famiglia 4 casi positivi

Una piccola di soli 18 mesi è risultata positiva al Coronavirus in provincia di Bari. La famiglia si trovava già in quarantena per un altro caso accertato

L’età media delle persone colpite dal Coronavirus in Italia continua a calare. E tra i nuovi contagiati figurano anche bambini piccoli: è accaduto a Santeramo in Colle, comune della provincia di Bari, dove una bimba di 18 mesi è risultata positiva al virus; la piccola vive con la famiglia che, come emerso, si trovava già in quarantena in seguito alla scoperta di un caso di contagio. Il sindaco del paese Fabrizio Baldassarre ha confermato in una nota pubblicata su Facebook che al momento i nuovi contagiati sono tre e tra questi vi è anche la bimba: “Anche tre componenti della famiglia del primo contagiato di questa fase a Santeramo sono risultati positivi al tampone. Tra loro – ha confermato – c’è anche una bimba di 18 mesi. Sono da giorni in isolamento domiciliare obbligatorio e non ci sono, fortunatamente, complicanze”. Il primo cittadino ha invitato i residenti a “non abbassare la guardia rispetto alle regole da seguire: mascherina, distanziamento e igiene delle mani”.

Ancora decine di contagi in Puglia

In Puglia il Coronavirus è tutt’altro che scomparso: dopo i 51 positivi registrati nella giornata di ieri, altri 47 sono stati confermati oggi. Portando il totale dei contagiati ad oltre 5.200 casi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Una situazione sotto controllo come confermato dal governatore Emiliano ma da monitorare con molta attenzione in quanto la crescita degli ultimi giorni è la conseguenza del rientro nella regione di pugliesi in vacanza nei paesi a rischio ovvero Croazia, Spagna, Malta e Grecia.

