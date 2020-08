Elena Ferrante, sui social scoppia un nuovo dibattito: è un uomo o una donna? – VIDEO

Continuano i dubbi sulla vera identità di Elena Ferrante, dietro il suo pseudonimo si nasconde un uomo o una donna?

Elena Ferrante è un uomo o una donna? Questo dubbio va avanti da tempo, dopo un tweet il dibattito sui social si è riacceso. In molti pensano che dietro lo pseudonimo si nasconda un uomo, molti altri sono invece convinti che la sensibilità che si evince dalle sue opere dimostra che siano state scritte da una donna.

In alcuni tweet si legge che la Ferrante non può essere un uomo perché “il modo in cui descrive il parto e cosa le donne siano e diventino in una società agli occhi degli uomini è talmente preciso, ruvido ma allo stesso tempo sottile e delicato con una sensibilità che un uomo non ha.”

In moltissimi sono curiosi di scoprire chi si nasconde dietro lo pseudonimo Elena Ferrante dal momento che non ha mai rivelato pubblicamente la sua identità. Non ha molti rapporti nemmeno con i giornalisti, a gestire quasi tutto ci pensa infatti la casa editrice romana E/O.

Per molti scoprire la sua identità è diventata un’ossessione, altri preferiscono invece godersi le sue opere senza far caso all’identità di chi le scrive.

Sara Fonte

