Chi è Rosamunde Pilcher? Tutto quello che c’è da sapere sulla scrittrice britannica

Rosamunde Pilcher, vero nome Rosamunde Scott, è stata una famosa scrittrice britannica, autrice di numerosi romanzi rosa sentimentali, per la quale sono stati tratti moltissimi film per la tv.

I suoi libri raccontano soprattutto storie d’amore travolgenti e la maggior parte delle volte, a lieto fine.

I luoghi in cui la scrittrice ha ambientato la maggior parte delle sue opere, sono paesi della Gran Bretagna.

Rosamunde Pilcher: biografia

Rosamunde Pilcher nasce a Lelant, il 22 settembre del 1924.

Nel 1946 sposa Graham Hope Pilcher, da cui prende il cognome.

Tre anni dopo, pubblica i suoi primi racconti sotto lo pseudonimo di Jane Fraser.

Tra i suoi racconti e opere scritte sotto questo nome, ricordiamo: Young Bar, Dear Tom, A Family Affair e A Long Way From Home.

Mentre nel 1955, pubblica il suo primo romanzo, A Secret To Tell, firmato con il nome di Rosamunde Pilcher.

Nel 1963, smise di usare il suo pseudonimo Jane Fraser.

La sua fama si è concentrata soprattutto in Germania, dove tra gli anni novanta e i primi anni duemila, i suoi libri sono stati trasposti in numerosissimi film per la televisione.

Anche in Italia è molto popolare, in quanto i film tratti dai suoi romanzi, hanno sempre raggiunto ottimi ascolti.

Rosamunde Pilcher: gli ultimi anni e la morte

Rodamunde Pilcher ha scritto il suo ultimo romanzo nel 2000, intitolato Winter Solstic (solstizio d’inverno).

Due anni dopo, la Regina Elisabetta II, le dona l’importante riconoscimento O.B.E. (Officer of the Order of British Empire).

A causa di un infarto, si è spenta all’età di 94 anni, il 6 febbraio 2019, a Dundee, in Scozia.

Alcune sue opere più importanti

A Secret to Tell (1955)

Sleeping Tiger (1967)

Another View (1969)

The End of Summer (1971)

Snow in April (1972)

The Empty House (1973)

The Day of The Storm (1975)

Under Gemini (1976)

Wild Mountain Thyme (1978)

The Carousel (1982)

Voices in Summer (1984)

The Shell Seekers (1988)

September (1990)

Coming Home (1995)

The Key (1996)

Shadows (1999)

Winter Solstice (2000)

