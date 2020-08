Coronavirus, in Francia impennata di contagi: quadruplicano i casi in un mese

I casi di Coronavirus in Francia sono in aumento e il governo ha dichiarato che il tasso di casi è quadruplicato in un mese.

Mercoledì il Primo Ministro Jean Castex aveva parlato di una ripresa generale dell’epidemia in tutta Europa, frenando però gli allarmismi “Non siamo tornati alla situazione di aprile, di maggio”. Nel corso della stessa intervista, Jean Castex aveva invitato la popolazione a sostenere il settore culturale andando al cinema e al teatro.

Nella giornata di ieri si sono registrati oltre 6 mila casi, si tratta del numero più alto di casi dopo la fine del lockdown. Il picco più alto in Francia, da quando è iniziata l’emergenza, si è registrato lo scorso 30 marzo con 7.578 casi.

I contagi continuano ad aumentare da giorni, e mercoledì erano stati registrati altri 5.429 nuovi casi in una solo giornata.La Francia ha attualmente un indice R di 1,4, oltre quindi al valore 1, che è stato considerato come limite per il contenimento dell’epidemia.

Con quanto dichiarato dal Primo Ministro Castex da stamattina a Parigi saranno nuovamente obbligatorie le mascherine sia nei luoghi chiusi che all’aperto. La nuova ondata ha interessato per lo più Parigi e la regione dell’Île-de-France.

Nelle ultime settimane Francia è stata eseguito un elevato numero di tamponi, circa 830 mila test ogni settimana. Castex ha fatto presente la necessità di agire rapidamente per fermare l’avanzata del numero di contagi e la diffusione del virus in tutto il paese.

Intanto nel Regno Unito si allunga la lista dei paesi “a rischio”: per chi arriva dalla Francia sarà obbligatorio un periodo di quarantena di 14 giorni.

