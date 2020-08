“Ma cosa sta facendo?”: utenti Google Street View basiti dalla foto dell’automobilista

Una foto catturata da Google e visibile sulla funzione Street View di Maps ha lasciato perplessi gli utenti che non riescono a capire cosa faccia l’automobilista.

Google Maps ha rivoluzionato il modo di girare il mondo, praticamente ovunque abbiamo a disposizione di una mappa interattiva che ci consente di scegliere il percorso più veloce e di orientarci. La funzione Street View, in particolare, ha permesso praticamente a tutti di orientarsi anche in una città che non ha mai visto prima di quel momento. Questa particolare funzione, inoltre, ha permesso alle persone che non possono viaggiare in tutto il mondo, di vedere foto di posti esotici, difficili da raggiungere o semplicemente inaspettati.

Ogni giorno ci sono utenti che passano parte della loro giornata ad osservare località e strade della propria terra o di Paesi che non hanno mai visto. Proprio questa pratica ha permesso negli anni di scoprire cose bizzarre, di smascherare mariti fedifraghi, di vedere per l’ultima volta una persona cara scomparsa, o di scoprire indizi di casi irrisolti.

“Cosa sta facendo?”: utenti straniti dalla foto dell’automobilista su Google Maps

L’ultima bizzarria scovata su Google è stata trovata da un utente austriaco mentre guardava le strade di Vienna. Divertito da ciò che ha trovato, l’utente ha condiviso lo scatto su Reddit intitolandolo ‘Un’altra giornata normale a Vienna’. Il titolo ha incuriosito molte persone che, una volta vista la foto, sono rimasti basiti nell’osservare quanto stava facendo un automobilista.

In effetti non è semplice capire cosa stia facendo, l’uomo si trova con tutto il busto infilato nell’auto e le gambe che escono dal cofano. Probabilmente doveva prendere qualcosa sul sedile posteriore, ma perché non aprire lo sportello? Proprio la bizzarria del comportamento ha permesso al post reddit di diventare virale.

