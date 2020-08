Donna positiva al Coronavirus da 5 mesi: dopo 19 tamponi e 170 giorni di quarantena non si è negativizzata

È stata licenziata, ha perso il funerale di sua madre ma anche le nozze della figlia. Una 49enne è ancora positiva al Coronavirus da marzo e dopo 19 tamponi

Ritrovarsi ancora positiva al Coronavirus, e in quarantena, a cinque mesi dal contagio. È un isolamento infinito quello di Nada Cava, una donna di 49 anni marchigiana di origine ma residente in provincia di Teramo, a San Giovanni di Colonnella, che ha alle spalle 170 giorni di quarantena e ben 19 tamponi risultati sempre positivi. Proprio per questa ragione viene considerata ancora contagiata dal virus e non può lasciare la sua abitazione. Una situazione che le è costata molto sia dal punto di vista umano che economico. Infatti la 49enne non solo non ha potuto partecipare nè al funerale della madre nè al matrimonio della figlia ma è stata anche licenziata a causa dell’assenza prolungata dal lavoro, era banconista in un supermercato. Interpellata dal Messaggero la donna ha raccontato di essere “arrabbiata” e di sperare che questo incubo “finisca una volta per sempre”. Grazie alla solidarietà del titolare di un altro supermercato Nada è stata assunta ma il suo lavoro dovrebbe iniziare il 2 settembre e ad oggi i tamponi continuano a risultare positivi al Coronavirus.

La 49enne rischia di perdere anche il nuovo impiego

“Ora – ha raccontato – mi porteranno al Covid hospital di Pescara e mi diranno se sono idonea alla cura del plasma iperimmune. Sono già stata lì la scorsa settimana. Ero fiduciosa, speravo iniziassero a farmi subito la terapia, invece mi hanno fatto solo un day hospital: viste mediche e analisi. Spesso penso e spero che si tratti solo di un brutto sogno e che appena mi sveglio mi rendo conto che non è mai accaduto. Purtroppo non è così”. Se non dovesse negativizzarsi rischierebbe di perdere anche il nuovo impiego: “Dovrei prendere servizio nel nuovo lavoro il 2 settembre, ero ottimista e felice quando ho ricevuto la proposta. Invece sono ancora positiva e nemmeno un miracolo può farmi negativizzare per quel giorno. Spero adesso di non perdere anche questa opportunità”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!