Stasera in tv, Mai fidarsi del mio vicino: trama, cast e curiosità

Mai fidarsi del mio vicino, è un film di genere thriller, uscito nel 2019 e diretto da David DeCoteau.

Il film andrà in onda stasera, venerdì 28 agosto 2020, in prima serata su Rai 2.

Per gli amanti del genere e dei film ad alta tensione, è un appuntamento da non perdere.

Mai fidarsi del mio vicino: trama

Katie è una ragazza adolescente molto bella ed intelligente, ma dall’indole ribelle, come un po’ tutti i ragazzi della sua età, che cercano in qualsiasi modo di infrangere le regole e di sfuggire ai consigli sensati.

Infatti a causa di questo, la ragazza viene sospesa da scuola, per via di alcuni suoi atteggiamenti non appropriati in un istituto scolastico, dove si dovrebbero insegnare le regole di una corretta convivenza civile.

Questo comporta ulteriori litigate e fraintendimenti con sua madre, in cui Katie non si sente capita e forse neanche amata.

La passione travolgente con il vicino di casa

Ma per chi sa vedere al di là del muro, dietro l’apparenza, Katie nasconde un animo buono e insicuro.

Ma ciò non basta a fermare la rabbia della madre, che per punirla decide di rinchiuderla in casa fino a quando Katie non avrà capito e non si sarà pentita di tutti i suoi errori.

Gli arresti domiciliari forzati, sono di una noia mortale per Katie, però qualcosa sembra ridarle il sorriso.

Infatti durante la sua permanenza in casa, la giovane fa la conoscenza di John, un giovane ragazzo molto affascinante, di cui lei si innamora a prima vista.

Ma Katie ben presto scoprirà che John, non è quello che sembra all’apparenza, ma che in realtà nasconde qualcosa di misterioso e pericoloso.

Cosa ne sarà di Katie?

Riuscirà a salvarsi? E quali sono le vere intenzioni di John?

Mai fidarsi del mio vicino: curiosità

Si tratta di un film tv, ed ha una durata di circa 84 minuti.

La sceneggiatura del film è stata scritta da David DeCoteau, mentre le musiche sono state composte da Christopher Cano.

Il cast

Calli Taylor: Katie

Travis Burns: John

Alexandra Scott: Lori

Vivica A. Fox: Detective Watkins

Jeremy Sry: Aaron

Meredith Thomas: Lori

Jason-Shane Scott: Franklin

