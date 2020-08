Chi è Anna Dan, moglie di Gianni Morandi? Curiosità e biografia

Scopriamo insieme tutti i segreti e le curiosità della moglie di Gianni Morandi.

Anna Dan è una fotografa di professione, infatti firma tutti gli scatti sui social network di Gianni Morandi.

Andiamo a scoprire più da vicino chi è la donna che ha stregato il famoso cantante italiano.

Anna Dan: biografia

Anna Dan è nata il 12 ottobre del 1957, dopo un passato come dirigente di un’azienda informatica, ha deciso di incentrare il suo lavoro sulla sua grande passione: la fotografia.

Della donna non si sanno molte informazioni, in quanto non ama essere al centro dei riflettori, ma è conosciuta soprattutto per essere la compagna di Gianni Morandi.

Collabora spesso con lui, ad esempio nel 2017 è apparsa nel videoclip “Volare”, singolo di successo di Morandi e Fabio Rovazzi.

Tra le sue passioni, oltre alla fotografia, ci sono: i libri, il mare e la cucina.

Anna Dan: vita privata con Gianni Morandi

I due si sono conosciuti a Monghidoro, durante una partita di calcio e da allora non si sono più lasciati.

Nel 1994 hanno dato alla luce Pietro, figlio molto amato da entrambi, basta guardare i loro profili Instagram, dove sono molte le foto che li ritraggono con il giovane ragazzo.

Quest’ultimo è conosciuto anche dagli amanti della musica trap, in quanto è un esponente di questo genere.

Anna Dan e Gianni Morandi, si sono sposati nel novembre del 2004, in una cerimonia realizzata in gran segreto e sotto gli occhi indiscreti dei paparazzi.

I due vivono in una villa bellissima in campagna, vicino Bologna e sembrano più innamorati che mai.

Anna Dan è molto attiva su Instagram, dove ha un profilo che conta più di 50 mila persone e dove posta scatti di vacanze italiane, di cibo, in compagnia di suo figlio e di Gianni.

Per chi volesse seguirla, il suo profilo ufficiale è annadan94, forse il nickname si riferisce all’anno di nascita del suo amato figlio.

