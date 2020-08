Film in tv, Un vicino troppo perfetto: trama, cast e curiosità

Andrà in onda quest’oggi, alle ore 14, su Rai Due, il film thriller “Un vicino troppo perfetto”, prodotto negli Stati Uniti e uscito nelle sale nel 2015.

Il film, che ha già fatto apparizioni sul piccolo schermo ottenendo molti consensi, fa rimanere il pubblico in tensione fino alla fine, con risvolti dal grande impatto psicologico.

La regia della pellicola è stata affidata a Doug Campbell, un regista che ama dirigere film incentrati sul thriller e sull’horror, con protagonista il classico serial killer. Nel cast di “Un vicino troppo perfetto” troviamo Amy Pietz, che in passato ha ricoperto ruoli simili, la giovane californiana Kelcie Stranahan e Grant Harvey, volto noto per il pubblico italiano avendo preso parte a film tv come Ossessione Fatale e Tenuta in ostaggio.

Una figura maschile minaccia Jodie e Andrea

Jodie Allen è una giovane 18enne che vive serenamente con sua madre Andrea. La tranquillità verrà inesorabilmente spezzata dal tentato stupro ai danni della ragazza da parte di uno psicotico.

La 18enne non riesce a superare l’accaduto e la madre decide che è arrivato il momento di trasferirsi insieme in un’altra città, per ricominciare una nuova vita. Ma dopo un primo momento di felicità Jodie si ritroverà di nuovo a dover lottare con i suoi fantasmi: una sagoma, un’ombra maschile la minaccia di nuovo. Che si tratti proprio del suo aggressore?

