Impressionante incendio con nube nera distrugge una storica attività: “Tenete porte e finestre chiuse”

Un maxi rogo è divampato nei megazzini di un noto negozio di giardinaggio di Livorno, distruggendolo completamente. Segnalato cattivo odore in molti quartieri cittadini

Le fiamme sono divampate all’improvviso, gettando i residenti nel pancio. È un incendio di enormi proporzioni quello scoppiato nel pomeriggio in via Firenze a Livorno, interessando un grande capannone utilizzato come magazzino per il deposito di attrezzature da giardino ed altri materiali di un vicino e noto negozio. Oltre al rogo si è formata un’enorme nube di fumo nero che si è rapidamente sollevata in cielo, tale da essere visibile anche a diversi chilometri di distanza. Inoltre l’aria si è fatta irrespirabile e il cattivo odore, complice il vento forte presente nell’area, si è rapidamente propagato in gran parte della città. Tanto da spingere il dipartimento Ambiente del comune ad intervenire con una comunicato nel quale si consiglia ai residenti dei quartieri Corea, Shangai e Fiorentina “di tenere chiuse le finestre per 6-8 ore per non essere investiti dai fumi e dalle maleodoranze. Trascorso questo periodo, e completato lo spegnimento dell’incendio, i cittadini sono invece invitati ad areare le case il più possibile”. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto cercando di circoscrivere l’incendio per poi procedere con le operazioni di spegnimento: si tratta dei mezzi del comando dei vigili del fuoco di Livorno supportati da altre autobotti giunte dai comandi di Pisa, Prato, Lucca e Massa. I carabinieri si sono occupati insieme alla polizia, di delimitare l’area chiudendo la strada.

La ricostruzione dei fatti

Nessuno sarebbe fortunatamente rimasto ferito: secondo la ricostruzione dei fatti l’incendio sarebbe infatti divampato intorno alle 14 ed il negozio, molto frequentato dalla popolazione, era chiuso così come il magazzino. Ma si tratta di una grave perdita per la città, come sottolineato anche dal sindaco Luca Salvetti il quale ha dichiarato: “Dispiace perché è andata distrutta un’attività storica della città. Sui beni e sulle strutture ci si lavora con l’aiuto che possiamo dare a questi imprenditori, ma l’importante che non ci siano stati feriti”. Completate le operazioni di spegnimento si cercherà di capire per quali ragioni sia divampato.

