Bimbo di due anni precipita dal quarto piano di un palazzo: il piccolo è morto

È deceduto dopo il trasporto in ospedale un bambino di soli due anni caduto da una finestra. Si sarebbe trattato di una tragico incidente

Un volo nel vuoto di diversi metri dopo essere precipitato dal quarto piano di un edificio. Si è spento così un bimbo di soli due anni, deceduto dopo l’incidente avvenuto in via Europa, a Bolzano, in circostanze ancora tutte da chiarire. Il piccolo è stato soccorso in tempi rapidi per poi essere trasportato d’urgenza all’ospedale San Maurizio ma nell’arco di pochi minuti il suo cuoricino ha smesso di battere. I soccorritori erano riusciti a stabilizzarlo sul posto ma le ferite derivanti dalla caduta erano troppo gravi perchè potesse sopravvivere. L’area è stata nel frattempo messa in sicurezza da vigili del fuoco e forze dell’ordine che si sono occupate anche di effettuare i rilievi ed ascoltare le prime testimonianze.

Secondo bimbo che cade da un palazzo in pochi giorni

Secondo una prima ipotesi si sarebbe trattato di un tragico incidente: il piccolo potrebbe essersi sporto dalla finestra perdendo l’equilibrio e cadendo. Le sue generalità, nel rispetto del dolore della famiglia, non sono state rese note. Si tratta del secondo incidente di questo tipo nell’arco di pochi giorni: a Sestri Levante una bimba di tre anni è precipitata dal balcone al terzo piano di una palazzina. La piccola è sopravvissuta, ricoverata al Gaslini dove le è stato riscontrato un politrauma facciale.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!