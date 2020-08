Disastro maltempo in Alto Adige, esondati Arno e Isarco: allagamenti e oltre 600 evacuati

Il maltempo non risparmia nemmeno l’Alto Adige dove sono esondati due fiumi. Chiusa la ferrovia del Brebbero, code di 4-5 chilometri sulla A22 Brennero-Modena

Giornata drammatica in Italia a causa del maltempo, a causa del quale due sorelline di 3 e 14 anni sono decedute, in seguito alla caduta di un grosso albero sulla tenda nella quale stavano dormendo insieme al fratellino. Ma la pioggia ha interessato anche l’Alto Adige dove, nel tardo pomeriggio, è esondato il fiume Isarco. È accaduto nella città di Chiusa: la Protezione Civile, che ne stava monitorando il livello, è intervenuta invitando i cittadini ad allontanarsi da strade e piazze pubbliche, consigliando loro di raggiungere i piani superiori degli edifici.



Esondato anche l’Adige, evacuazioni

La situazione resta critica anche in altre località come Egna, dove l’ondata di piena conseguente all’esondazione dell’Adige ha raggiunto alcune abitazioni, preventivamente evacuate chiedendo alla popolazione che ha lasciato le proprie case di trovare riparo presso amici o parenti o nella palestra della scuola media di via Bolzano, disponibile come alloggio di emergenza. Come spiegato dai vigili del fuoco le zone evacuate sono prevalentemente le vie del centro storico e dell’area artigianale. Complessivamente sono state fatte evacuare 600 persone. La linea ferroviaria del Brennero è stata chiusa e così l’autostrada in emtrambe le direzioni tra Bolzano e S.Michele. Non è migliore la situazione in Bassa Atesina: qui i controlli sono costanti per valutare se e quando disporre la chiusura della linea ferroviaria.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!