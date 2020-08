Dramma in un campeggio: albero sradicato da una tromba d’aria si abbatte su tenda, muore bimba di 3 anni

Dramma in un campeggio in provincia di Massa-Carrara.

In mattinata una tromba d’aria ha colpito il campeggio Verde Mare ed ha sradicato un pioppo di 4 metri e mezzo che si è abbattuto su una tenda, uccidendo una bambina di 3 anni.

Una tragedia immensa legata al maltempo che sta colpendo tutto il nord Italia in questo weekend.

Nonostante i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

A causa delle cattive condizioni atmosferiche è stato impossibile l’intervento ell’elisoccorso.

La piccola non è stata l’unica ad essere coinvolta da questo incidente: una sorella maggiore (14enne) della bambina è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Massa e un’altra ragazza di 19 anni ha riportato lievi contusioni. Illesi i i genitori di origini marocchine, residenti a Torino e in vacanza in Toscana grazie al bonus vacanze del governo.

La famiglia aveva affittato un bungalow ma non potendo stare tutti all’interno, i genitori avevano deciso di montare una tenda accanto: una scelta che si è rivelata fatale.

