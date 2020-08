Stasera in tv, Broken City: trama, cast e curiosità

Broken City è un film di genere thriller del 2013, diretto da Allen Hughes ed interpretato da Catherine Zeta Jones e Russell Crow.

Il film andrà in onda stasera, domenica 30 agosto, su Rai 3 in prima serata.

Broken City: trama

Un detective della polizia di New York, Billy Taggart, viene accusato di aver commesso un omicidio nei confronti di Mikey Tavarez.

Quest’ultimo aveva stuprato e ucciso, la giovane Yesenia Barea, ma in seguito era stato scarcerato.

Il capitano Carl Fairbanks, vuole far di tutto per far arrestare il detective e concede al sindaco Nicholas Hostetler, tutte le prove che servono per incastrarlo, ma il sindaco le fa sparire e Billy Taggart viene assolto, ma dovrà lasciare la polizia.

Trascorsi sette anni, Taggart è andato avanti per la sua strada, fa il detective privato e convive con la sua compagna Natalie Barrow.

Viene assunto da Hostetler, per scoprire se sua moglie Cathleen, ha una relazione clandestina come sospetta.

In effetti è così, sua moglie si vede con Paul Andrews, manager della campagna elettorale di Jack Valliant, rivale di Hostetler.

Ad una raccolta fondi per promuovere la campagna elettorale di quest’ultimo, Taggart scopre che Cathleen, è a conoscenza di essere costantemente controllata e lo avverte di fare molta attenzione a Hostetler.

Quest’ultimo, però, riesce ad impossessarsi delle foto che la ritraggono colpevole e pochi giorni dopo Paul Andrews viene assassinato.

Sulla strada della verità

Valliant confessa a Billy che tra lui e Paul c’era più che una semplice amicizia, quindi non poteva essere lui l’amante della moglie del sindaco.

Infatti è proprio Cathleen a confermare che si vedeva con Andrews soltanto per avere importanti informazioni riguardanti il progetto del Bolton Village, di Hostetler.

Il sindaco era a conoscenza di questo ed ha mentito a Billy soltanto per scoprire la fonte di tali informazioni.

Quando Taggart si muove alla ricerca della verità, scopre che Lancaster ha venduto l’edificio per demolirlo e costruirci uffici, lasciando così moltissime persone senza lavoro, soltanto per aumentare il suo profitto.

Billy riuscirà a dimostrare i loschi piani di Hostetler e quest’ultimo verrà arrestato, ma la stessa sorte toccherà a Taggart.

Broken City: curiosità

Il film ha incassato circa 56 milioni di dollari.

Viene trasmesso per la prima volta nelle sale cinematografiche statunitensi, il 18 gennaio 2013, mentre in quelle italiane, è uscito il 7 febbraio dello stesso anno.

Il film è vietato ai minori di 18 anni.

Il cast

Mark Wahlberg: Billy Taggart

Russell Crowe: Sindaco Nicholas Hostetler

Catherine Zeta Jones: Cathleen Hostetler

Barry Pepper: Jack Valliant

Jeffrey Wright : Capitano Carl Fairbanks

Natalie Martinez: Natalie Barrow

Alona Tal: Katy Bradshaw

Kyle Chandler: Paul Andrews

James Ransone: Todd Lancaster

Michael Beach: Tony Jansen

Griffin Dunne: Sam Lancaster

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!