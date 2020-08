Accoltella una giovane madre davanti al figlio di 5 anni. Arrestato un 17enne

Una giovane mamma è stata accoltellata di fronte al figlio di cinque anni.

La vittima dell’accoltellamento, che ha 24 anni, è stata aggredita nel primo pomeriggio di sabato 29 agosto lungo la Rudheath Avenue a Withington, un sobborgo che si trova a sud della città di Manchester.

La folle aggressione è avvenuta intorno alle 13:30. Il sospettato è un ragazzo di 17 anni, che avrebbe in un primo momento preso di mira la giovane madre per poi aggredirla, come riportato dal Daily Star Online.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La 24enne è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale con ferite da taglio alla gamba. Al momento si trova in condizioni stabili. Fortunatamente suo figlio è rimasto illeso.

Non c’è nessun’altra persona ricercata: il 17enne ha agito da solo

L’ispettore investigativo John Robb, del distretto GMP City of Manchester, ha parlato di un’aggressione violenta. “I nostri pensieri vanno tutti alla giovane madre e alla sua famiglia, ci auguriamo possa riprendersi presto”, ha detto John Robb.

“Si tratta comunque di un episodio isolato – ha poi aggiunto l’ispettore investigativo – Attualmente non stiamo cercando nessun altro in relazione a questo tentato omicidio. I nostri ufficiali hanno lavorato strenuamente durante il fine settimana per raccogliere prove e la loro determinazione a garantire la sicurezza della nostra comunità ha portato a questo arresto”.

