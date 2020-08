Gerard Depardieu multato per guida in stato di ebrezza, parla lui: “Non voglio più essere francese” – VIDEO

Gerard Depardieu è stato fermato dalla Polizia mentre era ubriaco, l’attore è stato multato per guida in stato di ebrezza e avrebbe anche insultato il suo Paese

Gerard Depardieu è stato fermato dalla polizia di Parigi, era ubriaco a bordo di un motorino, stava percorrendo il 14esimo arrondissement.

La stampa francese ha fatto sapere che all’inizio la polizia non aveva capito che si trattava del noto attore, agli agenti lui ha subito ammesso di aver bevuto due birre poco prima di guidare. L’alcol test ha rilevato per litro di aria espirata ha rilevato un’eccedenza di 0,40 milligrammi di alcol. Depardieu ha violato il codice della strada, è stato multato.

Sputniknews ha svelato che l’attore mentre parlava con gli agenti ha pronunciato frasi contro il suo Paese, avrebbe addirittura detto di non voler essere più francese e di preferire Vladimir Putin. Il russo sette anni fa gli ha concesso la cittadinanza russa dopo uno scontro con il fisco francese.

Non è la prima volta che l’attore viene fermato e multato per guida in stato di ebrezza. Nel 2013 aveva dovuto pagare una multa di 4mila euro. In passato ha anche svelato che beve 14 bottiglie di vino al giorno, precisando però di non essere un alcolizzato.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!