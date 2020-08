Tradimento su pelle: marito fedifrago accetta un tatuaggio umiliante per riconquistare la moglie

Un marito macchiatosi di diversi tradimenti ha accettato di farsi tatuare un’ammissione di colpe sul petto per riconquistare la moglie.

Da qualche giorno a questa parte sulla pagina Reddit ‘Well That Sucks‘ sta ricevendo migliaia di voti la foto di un uomo che ha accettato una pubblica umiliazione per riconquistare la fiducia e l’amore della moglie. A quanto pare questo marito innamorato, ha tradito la sua fiducia in più di un’occasione, portandola a non avere più voglia di mandare avanti il matrimonio. L’uomo, infatti, si sarebbe macchiato di diversi tradimenti e sarebbe andato con regolarità anche a prostitute.

Stanca di essere trattata con poco rispetto, la donna lo ha lasciato ed ha chiesto il divorzio. Lui, però, ha compreso in quel momento di non volerla perdere e si è detto disposto a tutto pur di riaverla. Lei, allora, gli ha proposto un patto: per riconquistare la sua fiducia si sarebbe dovuto tatuare tutti gli errori commessi in passato, così che chiunque lo avesse visto nudo avrebbe potuto leggerlo.

Marito traditore ammette le sue colpe in un tatuaggio permanente

Nel tatuaggio, una specie di autocertificazione, si legge: “Io José, ho fatto questo tatuaggio volontariamente il 2 gennaio del 2019, così da poter riconquistare la fiducia di mia moglie dopo il dolore e la sofferenza che le ho causato”. Se ciò non bastasse, José scrive anche degli aggettivi che qualificano il suo comportamento passato: “Sono un bugiardo, traditore, manipolatore, ingannatore, amante delle prostitute, disonesto e irrispettoso”.

Il post come detto ha raccolto numerosi “Mi piace“, ma non tutti sono concordi nel approvare la scelta compiuta. C’è infatti chi ritiene che l’uomo abbia mancato di rispetto alla moglie in primo luogo e adesso manchi di rispetto per sé stesso. C’è discordia anche sulla veridicità del tatuaggio: c’è infatti chi nel vedere la foto lo ritiene reale e chi invece pensa si tratti di un fotomontaggio poiché si tratterebbe di una scelta troppo estrema.

