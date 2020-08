Moglie ubriaca stacca il pene del marito a morsi per non aver cacciato un topo dalla camera da letto

In seguito ad una violenta discussione, una moglie ubriaca ha staccato il pene del marito a morsi per vendetta. L’uomo si era rifiutato di uccidere un ratto.

La storia di cronaca riguardante Mukupa Musonda ed il marito Abraham è agghiacciante. La coppia vive nella stessa casa a Kitwe (Zambia), nonostante il loro matrimonio sia al capolinea ed abbiano già deciso di separarsi. In attesa di concludere tutte le pratiche per la separazione, i due dormono in due camere da letto differenti. L’altra sera la donna era uscita fuori a bere qualcosa con le amiche e quando è tornata ha trovato nella sua camera da letto un topo.

Impaurita dal roditore e alterata dall’alcol, la moglie ha chiesto al marito di rimuovere il topo dalla sua camera da letto, ma questo si è rifiutato. A quel punto è nata una violenta discussione tra i due che è culminata con una feroce aggressione: Mukupa ha staccato il pene del marito a morsi. L’uomo è stato portato in ospedale d’urgenza e pare che al momento si trovi ancora ricoverato. La moglie, invece, dovrà affrontare le accuse di violenza aggravata e mutilazione in tribunale.

Moglie stacca il pene del marito a morsi: “Non sappiamo come ci sia arrivata”

La notizia è stata confermata alla stampa locale dalla polizia. Il portavoce delle forze dell’ordine, Bothwell Namuswa, ha infatti dichiarato: “Mukupa era uscita a bere con le amiche e quando è tornata a casa ha chiesto al signor Musonda se poteva rimuovere il ratto dalla sua camera. A quanto pare si è rifiutato di ucciderlo…”. Al momento non è chiaro come la donna sia arrivata a compiere un gesto così cruento, poiché la dinamica dell’accaduto non è stata chiarita del tutto.

