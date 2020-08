Paura sul volo Ryanair da Vienna: arrestati due uomini per reati terroristici – VIDEO

Due uomini sono stati arrestati per terrorismo, viaggiavano su un volo Ryanair da Vienna a Londra Stansted, uno di loro è italiano

A causa di una “potenziale minaccia alla sicurezza” i jet della Raf hanno dovuto intercettare un volo Ryanair da Vienna a Londra Stansted. Due uomini sono stati arrestati per reati terroristici, uno di loro è italiano.

Stando alle prime informazioni, sembra che siano stati trovati alcuni oggetti sospetti nei bagni dell’aereo. In merito alla vicenda, un portavoce della Ryanair ha detto: “In linea con le procedure, il capitano ha informato le autorità britanniche e ha proseguito per Londra Stansted, dove l’aereo è atterrato normalmente e ha rullato fino a una stazione remota dove i passeggeri sono sbarcati in sicurezza.”

E ancora: “I passeggeri a Londra Stansted in attesa di partire per Vienna sono stati trasferiti su un aereo di riserva per ridurre al minimo il ritardo del loro volo”. La polizia dell’Essex ha fatto invece sapere di aver tratto in arresto due uomini sospettati di reati terroristici, uomo di 48 anni italiano e un 34enne del Kuwait.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!