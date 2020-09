Chi è Ron Jeremy, il pornodivo che rischia 250 anni di carcere per 20 nuove accuse di stupro

Rinomato porno attore, il 67enne Ron Jeremy rischia ben 250 anni di carcere per le numerose accuse di stupro a suo carico, dopo essere stato incriminato a giugno da 4 donne

Continua ad allungarsi la lista delle vittime di molestie sessuali perpetrate da parte di Ron Jeremy. Inizialmente accusato di aver abusato sessualmente di 3 donne, ora il celebre pornodivo è incriminato di ben altre 20 accuse di stupro, che se confermate si tramuterebbero in ben 250 anni di reclusione per l’uomo.

Chi è Ron Jeremy, vita e carriera

Soprannominato dai colleghi il “porcospino” per le sue caratteristiche fisiche, Ron Jeremy, ora 67 anni, ha alle spalle una lunga carriera nel mondo nella pornografia, per un totale di circa 2 mila pellicole a luci rosse realizzate nel corso di un ventennio. Figlio di un fisico e di un’editorialista, il porno divo è stato eletto nel 2003 come migliore attore porno di sempre.

Nel corso della sua carriera ha svolto il ruolo di consulente tecnico per alcuni film, quali 9 settimane e ½ Boogie Nights – L’altra Hollywood.

Fra le accuse anche quella di violenza verso una 15enne

Sono 20 le nuove accuse a carico del porno divo. Le vittime hanno un’età compresa fra i 15 e i 54 anni. Già a giugno Jeremy era stato accusato di aver abusato di 3 donne e di averne assalita un’altra nel 2014. Dopo le prime denunce, sono decine le donne che hanno deciso di farsi avanti per denunciare l’uomo, un caso questo che ricorda quello di Harvey Weinstein, ex produttore cinematografico statunitense condannato a 23 anni di reclusione dopo le numerose denunce di stupro cadute a pioggia su di lui una dopo l’altra.

Con una cauzione di 6,6 milioni di dollari, l’attore è in carcere da giugno e continua a proclamarsi innocente: “Sono innocente per tutte le accuse. Non vedo l’ora di dimostrare la mia innocenza in tribunale. Grazie a tutti quelli che mi sostengono”, aveva scritto su twitter.

I am innocent of all charges. I can’t wait to prove my innocence in court! Thank you to everyone for all the support. — Ron Jeremy (@RealRonJeremy) June 23, 2020

Fra le accuse peggiori a suo carico una delle peggiori riguarda la violenza perpetrata a danno di un’adolescente di 15 anni in una festa a Los Angeles svoltasi nel 2004. Stando al racconto delle vittime la maggior parte delle violenze avveniva nel parcheggio di un bar a West Hollywood, luogo che l’attore era solito frequentare.

Leggi anche -> “Ti ammazzo…”: la storia di quando Brad Pitt minacciò Weinstein

Leggi anche -> Harvey Weinstein condannato a 23 anni di carcere per crimine sessuale e stupro – VIDEO

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!