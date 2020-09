Chi Elisabetta Gregoraci, concorrente del “Grande Fratello Vip 2020”: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Elisabetta Gregoraci, concorrente del “Grande Fratello Vip 2020”.

Elisabetta Gregoraci è la prima concorrente ufficiale del “Grande Fratello Vip 2020” che aprirà i battenti, in prima serata su Canale 5, il prossimo 14 settembre. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato, l’8 febbraio 1980. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1997 quando, eletta “Miss Calabria” al concorso di bellezza “Miss Italia”, ha preso parte alle finali nazionali di Salsomaggiore Terme, dove ottiene il titolo di “Miss Sorriso”, arrivando al 24º posto. In seguito, ha lavorato come modella, sfilando, tra gli altri, per “Dolce e Gabbana”, Giorgio Armani, Ermanno Scervino e Egon Von Furstenberg. Successivamente, ha lavorato come comparsa in diversi film e fiction andate in onda in prima visione su Rai 1 e nella sitcom “Il mammo” su Canale 5, per poi approdare alla conduzione del programma “Euro 2000”, in onda sulla syndication di Italia 7.

Nel 2004, è stata scelta come testimonial nazionale e internazionale dalla marca di biancheria intima Wonderbra. Nello stesso anno, ha lavorato per Rai 2 prima come inviata tra il pubblico del programma “BravoGrazie”, poi come co-conduttrice di “Libero” e poi come co-conduttrice di “Starflash”. Ha condotto, inoltre, “Destinazione Sanremo” con Pippo Baudo e Claudio Cecchetto su Rai2. All’inizio del 2005, ha partecipato al reality show, in onda su Raiuno, “Ritorno al presente”. Nell’estate dello stesso anno, è stata valletta del quiz “Il malloppo”. Tra il 2005 ed il 2006, ha condotto, su Rete 4, numerose puntate della rubrica “Sipario” del TG4. Nel dicembre 2006, ha posato per la copertina di “Playboy Spagna”, riscuotendo un notevole successo.

Nell’estate del 2006, è balzata al centro della cronaca perché presente in intercettazioni telefoniche relative all’inchiesta Vallettopoli. Le intercettazione dimostrano il suo coinvolgimento in un giro di raccomandazioni nella televisione di Stato in cambio di favori sessuali. In seguito ad una iniziale smentita, la showgirl ha ammesso qualche effusione con Salvatore Sottile, ex portavoce di Gianfranco Fini, nell’ufficio della Farnesina. A causa di questa controversia giudiziaria, è stata allontanata dalla Rai nell’agosto 2006 e circa un mese dopo è entrata, per volere di Paola Perego, , nel gruppo dei conduttori di “Buona Domenica” su Canale 5 per l’edizione 2006-2007. Dal 10 agosto 2009, per quattro settimane in prime time, ha condotto “Celebrity bisturi” su Italia 1″. Nel 2010, ha recitato con Massimo Boldi, nella fiction, in onda su Canale 5, “Fratelli Benvenuto”, interpretando il ruolo di Chiara. Nell’estate 2011, ha partecipato alla prima edizione del talent show, condotto da Barbara D’Urso, “Baila!”, vincendo in coppia con Costantino Vitagliano. Dal 14 novembre 2012, ha condotto la prima edizione dello show comico, in onda su Rai 2, “Made in Sud”. Ha condotto lo stesso show fino al 2016. Successivamente, è tornata a Mediaset, per condurre, insieme al direttore di Radionorba Alan Palmieri, “Battiti Live” ed ha recitato in diversi film.

Per quanto riguarda la vita privata, nell’estate del 2006 è balzata al centro della cronaca rosa italiana e internazionale per la relazione con l’imprenditore Flavio Briatore. I due si sono sposati il 14 giugno 2008 ed il 18 marzo 2010 sono diventati genitori di Nathan Falco. Il 23 dicembre 2017 hanno firmato la separazione consensuale, mettendo fine al loro matrimonio.

