Milano, cliente indossa una maglietta con la scritta ‘Odio Napoli’: edicolante si rifiuta di servirlo – VIDEO

A Milano, nell’edicola di Molino Dorino , un edicolante si è rifiutato di servire un cliente che indossava una maglietta con la scritta ‘Odio Napoli’

Carlo, un edicolante napoletano che lavora nell’edicola di Molino Dorino a Milano, ha raccontato su Facebook d essersi rifiutato di servire un cliente che indossava una maglietta con la scritta “Odio Napoli”.

Nel post si legge: “Mi sono rifiutato di servirlo perché indossava quella scritta e ho detto a quell’uomo di rivolgersi a un altro collega. Come risposta mi ha cantato cori contro la mia città lanciandomi uno snack…”.

Carlo è rimasto calmo, le telecamere hanno ripreso la vicenda. Ha poi invitato l’uomo ad avere un confronto pacifico, queste le sue parole: “Mi dispiace per come la pensi ma sono qui per parlarne insieme e magari spiegarti che, nella vita, non bisogna generalizzare. Magari pubblicheremo insieme una foto a pace fatta…”.

Il ragazzo ci ha tenuto a precisare che con il suo post non intende generare altro odio, a detta sua i pregiudizi stanno rovinando il mondo.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!