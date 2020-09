Stasera in tv, Un profilo per due: trama, cast e curiosità

Un profilo per due, è un film di genere commedia, diretto da Stéphane Robelin.

Il film racconta in chiave semplice e leggera, la solitudine degli anziani, che una volta raggiunta una certa età, perdono ogni gusto per la vita.

La pellicola vuole essere d’ispirazione per tutte quelle persone che si trovano nella situazione di Pierre, per incoraggiarli a non perdere mai la fiducia e la speranza.

Per tutti gli interessati, il film andrà in onda stasera, 1 settembre 2020, in prima serata su Rai 3.

Un profilo per due: trama

Dopo la morte dell’amata moglie, l’ottantenne Pierre, cade in una profonda depressione.

La disperazione lo porta a chiudersi in casa e a chiudere ogni ponte con la vita e la speranza.

Sua figlia, vedendolo in queste condizioni, decide di aiutarlo e gli regala un computer che lei non utilizza più, per stimolare in lui la curiosità e magari per fargli conoscere nuove persone tramite qualche chat.

Ma l’uomo non sa nulla sull’utilizzo del computer, per questo la figlia decide di mandargli Alex, il suo ragazzo trentenne, per insegnargli le basi.

Una piccola speranza

Imparati i rudimenti del computer, Pierre è pronto per navigare in internet e ben presto si iscrive ad un sito di appuntamenti, utilizzando l’identità di Alex.

Qui conosce Flora63, una giovane ragazza, bella e attraente, che trova subito i suoi modi molto affascinanti.

L’uomo nel chattare con la ragazza, ritrova una piccola speranza per ricominciare a vivere.

Ma arrivato il momento di incontrarsi, Pierre, consapevole di non poter essere lui a presentarsi, decide di mandarci Alex, seppur sia fidanzato con sua figlia.

Perché molto più spesso di quanto si possa pensare, si è soli anche quando si è in due.

Un profilo per due: curiosità

La pellicola cinematografica, in Italia al Box Office, ha incassato 215 mila euro, nelle prime due settimane.

È una rilettura moderna del Cyrano de Bergerac.

Il cast

Pierre Richard: Pierre

Yaniss Lespert: Alex

Fanny Valette: Fanny

Stephane Bissot: Sylvie

Gustave De Kerven: Bernard

Pierre Kiwitt: David

Macha Meril: Marie

