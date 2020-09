Temptation Island 2020, le coppie: chi sono Anna e Gennaro

Tutto su Anna e Gennaro, una delle coppie di “Temptation Island 2020”.

Il prossimo 9 settembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione Nip di “Temptation Island”, condotta da Alessia Marcuzzi. A mettere alla prova la relazione sentimentale è, tra le altre, anche la coppia formata da Anna e Gennaro.

Le dichiarazioni di Anna e Gennaro

Anna Ascione ha 26 anni e si è laureata in Economia all’Università Federico II di Napoli, dopo aver conseguito il diploma all’istituto tecnico E. Pantaleo di Torre del Greco. Durante gli studi, ha ricoperto diversi ruoli nell’Amministrazione della “Oceanis srl”, società che si occupa di sicurezza in mare. Gennaro Mauro ha 31 anni e vive a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Ha tre sorelle e nel 2014 ha conseguito la Laurea in Optometria presso l’università di Napoli Federico II, facoltà di Fisica ed ha iniziato a lavorare nel negozio di famiglia.

Anna e Gennaro sono fidanzati da sei anni. Dopo un certo periodo di tira e molla, Anna ha deciso di partecipare al programma per verificare la solidità della relazione con Antonio, dato che trova insopportabili alcuni aspetti caratteriali del compagno. Dal canto suo, Gennaro si professa molto innamorato, tanto che ha chiesto ad Anna di sposarlo ma lei ha rifiutato.

Come finirà la loro esperienza a “Temptation Island”? Lo scopriremo a partire dal prossimo 9 settembre, in prima su Canale 5.

Maria Rita Gagliardi

