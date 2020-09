Temptation Island 2020, le coppie: chi sono Nadia e Antonio

Tutto su Nadia e Antonio, una delle coppie di “Temptation Island 2020”.

Il prossimo 9 settembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione Nip di “Temptation Island”, condotta da Alessia Marcuzzi. A mettere alla prova la relazione sentimentale è, tra le altre, anche la coppia formata da Nadia e Antonio.

Le dichiarazioni di Nadia e Antonio

Antonio Giungo è un ragazzo di 32 anni particolarmente attivo nel settore dell’organizzazione di Eventi. Attualmente, lavora per la società “Great Events”. Nadia, invece, ha 22 anni ed è una studentessa. Nadia ed Antonio stanno insieme da un anno e nove mesi ed hanno dieci anni di differenza di età.

A chiamare il programma è stato Antonio, che ha bisogno di capire se Nadia sia la ragazza giusta per lui, colei con la quale potrà costruire un futuro insieme. Antonio, infatti, ritiene che Nadia sia una ragazzina viziata. Nadia, dal canto suo, ammette di non essere dedita alle pulizie domestiche e non ha alcuna intenzione di cambiare le proprie abitudini per il compagno.

Come finirà la loro esperienza a “Temptation Island”? Lo scopriremo a partire dal prossimo 9 settembre, in prima su Canale 5.

