Chi è Alessandra Mussolini: concorrente a Ballando con le stelle 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Alessandra Mussolini, concorrente a “Ballando con le stelle 2020”.

Il prossimo 19 settembre, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la nuova edizione di “Ballando con le stelle”. A partecipare al programma condotto da Milly Carlucci sarà, tra gli altri, Alessandra Mussolini, in coppia con il ballerino Maykel Fonts.

Biografia e curiosità su Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini è nata a Roma il 30 dicembre 1962. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo all’età di quattordici anni, nel film di Ettore Scola “Una giornata particolare”, insieme alla zia Sophia Loren. Dopo aver condotto l’edizione 1981-82 di “Domenica In” con Pippo Baudo, ha tentato la carriera cinematografica. Nell’ambito cinematografico, ha partecipato a qualche commedia all’italiana, lavorando, tra gli altri, con Renato Pozzetto ed Enrico Montesano in “Noi uomini duri”, un film del 1987. Nel 1983, ha posato per “Playboy”.

Nel 1992, si è laureata in Medicina e Chirurgia. Successivamente, abbandonato il mondo dello spettacolo, ha avviato la carriera politica, venendo eletta alla Camera nel collegio elettorale di Napoli 1, nelle liste del Movimento Sociale Italiano. Nel 1993, si è candidata come sindaco di Napoli per il MSI. Fu favorevole all’alleanza tra MSI e Forza Italia in vista delle elezioni politiche del 1994.

In seguito alla rottura con Gianfranco Fini nel 2003, ha fondato un nuovo partito di destra, Libertà di Azione, che confluì con altri movimenti di estrema destra nel cartello elettorale Alternativa Sociale. Dopo il via libera di Alleanza Nazionale, Silvio Berlusconi riaprì le trattative con la Mussolini, in vista delle elezioni politiche del 2006.

Nel 2008, ha deciso di di candidarsi nelle liste de Il Popolo della Libertà per le elezioni politiche ed è stata eletta nella circoscrizione Campania 1, lasciando a Roberto Fiore la carica di deputato europeo. Alle elezioni politiche del febbraio 2013 è eletta senatrice per Il Popolo della Libertà e il 21 marzo è eletta segretario dell’ufficio di presidenza del Senato della Repubblica.

Il 16 novembre 2013, con la sospensione delle attività del Popolo della Libertà, ha aderito a Forza Italia. Il 30 novembre 2016, ha deciso di aderire al Gruppo Misto, lasciando Partito Popolare Europeo. Dal 27 luglio 2018 non fa più parte di Forza Italia e si professa indipendente di area Lega, pur rimanendo nel Partito Popolare Europeo. Dal 2019, a seguito della sconfitta alle Europee 2019, e per la prima volta dal 1992, Mussolini non fa parte di alcuna assemblea parlamentare.

Nel 2006, è tornata a lavorare in tv, in veste di presidente della giuria della prima edizione del reality show “La Pupa e il Secchione”, Da allora, nota per il suo carattere fumantino, che l’ha resa protagonista di alcune polemiche, è spesso ospite in vari programmi di Canale 5, in veste di opinionista, come “Buona Domenica”, “Mattino Cinque”, “Pomeriggio Cinque”, “Questa Domenica”, “Domenica Cinque” e “Domenica Live”.

Per quanto riguarda la vita privata, è figlia di Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren e di Romano Mussolini, quarto figlio di Benito. E’ stata sposata con Mauro Floriani. I due si sono sposati nel 1989 e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Clarissa, Caterina e Romano. Nel 2013, il marito, capitano delle Fiamme Gialle, è rimasto coinvolto al centro di un’inchiesta relativa a un giro di prostituzione minorile presso il quartiere romano dei Parioli, ammettendo il suo coinvolgimento nella vicenda. L’inchiesta ha segnato la fine del matrimonio.

Maria Rita Gagliardi

