Chi è Lina Sastri, concorrente a Ballando con le Stelle 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Lina Sastri, concorrente a “Ballando con le stelle 2020”.

Il prossimo 19 settembre, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la nuova edizione di “Ballando con le stelle”. A partecipare al programma condotto da Milly Carlucci sarà, tra gli altri, Lina Sastri, in coppia con il ballerino Simone Di Pasquale.

Biografia e curiosità su Lina Sastri

Lina Sastri, all’anagrafe Pasqualina Sastri, è nata a Napoli, il 17 novembre 1950. Nata nel quartiere Vicaria in Via degli Zingari, ha esordito al cinema con “La bella Otero”. Ottiene il suo primo ruolo importante nel film “Il prefetto di ferro” di Pasquale Squitieri. Ha lavorato in vari film, tra cui “Ecce bombo” di Nanni Moretti, “Segreti segreti” di Giuseppe Bertolucci, “Mi manda Picone” di Nanni Loy, “L’inchiesta” di Damiano Damiani e “Vite strozzate” di Ricky Tognazzi.

Attiva anche in ambito musicale, ha pubblicato numerosi album principalmente in napoletano. Nel 1992, ha partecipato al “Festival di Sanremo” con il brano “Femmene e’ mare”. Nel 1999, ha recitato nel film “Li chiamarono…briganti!” ed è sua è la voce nel brano musicale iniziale. Nel 2002, ha tenuto un concerto a Yokohama in Giappone. Da questa esibizione, è stato prodotto l’album “Live in Japan” che contiene un brano interpretato in giapponese. Nell’album “Concerto Napoletano” sono raccolte le più prestigiose e storiche canzoni napoletane del Novecento, interpretate dal vivo, in uno spettacolo del 2005. Nel 2000, ha inciso il brano “Sole, Cielo e Mare”, in trio con Gigi D’Alessio e Peppe Barra. Il suo ultimo CD “Reginella”, è stato registrato dal vivo nell’estate 2008. Nel giugno 2011, è stata insignita del titolo di commendatore al merito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1994 si è sposata con il ballerino argentino Ruben Celiberti. Sette anni dopo, la relazione si è conclusa, ma ancora oggi i due sono in ottimi rapporti d’amicizia. Attualmente, risulta essere single.

Maria Rita Gagliardi

