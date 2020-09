Coronavirus, Berlusconi positivo. Zangrillo: “E’ asintomatico”

E’ una notizia dell’ultim’ora, pubblicata dal sito di Repubblica e rilanciata dal Fatto.

L’ex premier Silvio Berlusconi, fra le altre cose attuale leader di Forza Italia, è risultato positivo al tampone per il conronavirus.

Il sito del quotidiano riporta le parole di Zangrillo, primario del San Raffaele e medico personale dell’ex Presidente del Consiglio: “È asintomatico, in isolamento a domicilio”.

Come riporta Il Fatto Quotidiano: “Il tampone gli è stato effettuato per il recente soggiorno in Sardegna. In quei giorni, tra gli altri, l’ex presidente del Consiglio aveva incontrato anche l’imprenditore Flavio Briatore”.

