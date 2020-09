Elisa Isoardi e Raimondo Todaro paparazzati mano nella mano, la nascita di un nuovo amore?

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono stati paparazzati mentre passeggiavano mano nella mano per le vie di Roma.

L’intesa tra i due, nata sul palco di Ballando con le stelle, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Non sarebbe il primo caso, infatti, di un amore nato sul set dello show. Tra tutti, basti ricordare la coppia formata da Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, i due si conobbero proprio a Ballando con le stelle e la loro storia d’amore durò per dodici anni.

Tra un’esibizione e l’altra è facile che nasca l’amore, tra l’altro in questo caso i due avevano già ballato insieme quando Elisa Isoardi era stata invitata a partecipare al programma ‘Ballerina per una notte’.

Ora la possibile coppia è comparsa in uno scatto, mano nella mano, su ‘Diva e Donna’e sembra che tra i due ci sia una grande intesa. A conferma di questa indiscrezione ci sono anche i loro selfie su Instagram in cui non mancano di certo gli abbracci.

Todaro è reduce dalla separazione con la moglie e collega Francesca Tocca, con cui ha avuto anche una figlia, Jasmine. Dopo sei anni, i due hanno deciso di separarsi a giugno, e continuano a restare in ottimi rapporti.

La conduttrice, invece, dopo la fine della sua relazione con Matteo Salvini, sembra faccia coppia fissa con l’imprenditore Alessandro Di Paolo.

Il talent show non è ancora andato in onda, ma sicuramente con questi presupposti ne vedremo delle belle sul palco in questa edizione. La Isoardi è pronta a lanciarsi nella competizione condotta da Milly Carlucci “Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata e un po’ rigida.”

Per via della sospensione delle prove, a causa della positività di alcuni concorrenti al Covid, lo show è stato spostato e la nuova data di inizio è fissata al 19 settembre.

“Siamo sempre in attesa delle due coppie che sono in una situazione complicata” ha dichiarato la conduttrice, aggiungendo “Vi daremo aggiornamenti in tempo reale. Noi speriamo che Daniele e Samuel diventino negativi il più presto possibile. Proseguiamo con grande entusiasmo.”

È negativo, invece, il test su Rosalinda Celentano, in coppia con Samuel Peron nella competizione.

