Bimba di 3 anni ritrovata morta in casa, il toccante gesto del patrigno per commemorarla

Il corpo di Kaylee-Jayde Priest è stato ritrovato in un appartamento l’8 agosto. Il patrigno, devastato dal dolore per la perdita, ha deciso di rendere omaggio al piccolo angelo e di attivare una raccolta fondi per realizzare un memoriale in suo onore

E’ morta inaspettatamente Kaylee-Jayde Priest, la bimba di 3 anni ritrovata senza vita in un appartamento a Stonebridge Crescent a Kingshurst, Birmingham, il 9 agosto.

La madre,accusata di negligenza, è stata rilasciata

La tragedia ha avuto inizio il 9 agosto, quando la polizia e i paramedici sono stati chiamati per riferire che una bimba di 3 anni era morta. I primi ad essere indagati sono stati la madre, una donna di 21 anni accusata di negligenza intenzionale nei confronti della bambina e un uomo della stessa età, trattenuto con l’accusa di maltrattamento volontario di un bambino. Ma entrambi, alla fine, sono stati rilasciati su cauzione mentre continuano le indagini della polizia delle West Midlands.

L’omaggio del patrigno al piccolo angelo

Dan Gregory, patrigno della piccola Kaylee, è stato devastato dalla scomparsa della piccola, che ha deciso di crescere la piccola anche se non era più il compagno della madre: “Ero nella sua vita quando aveva meno di un anno. L’ho aiutata a crescere quando sono stata con sua madre per due anni. Kaylee ha avuto un ruolo importante nella mia vita”, ha raccontato ad alcune testate locali.

Il vero angelo, alla fine, è stato proprio lui, che ha deciso di istituire una raccolta fondi per poter realizzare un memoriale alla piccola: “È bello che le persone abbiano già contribuito al fondo, anche alcuni che non la conoscevano e che sono stati colpiti dalla sua morte quando aveva solo tre anni. Sarebbe bello avere una panchina commemorativa o una lapide personalizzata con un letto di peluche rosa”, ha detto Dan.

Il patrigno ha detto di aver contribuito a portare un toccante santuario pieno di fiori, palloncini e immagini insieme ad altri membri della famiglia fuori dal condominio in cui il suo corpo è stato scoperto il mese scorso.

