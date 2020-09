Chi è Tullio Solenghi, concorrente a Ballando con le stelle 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Tullio Solenghi, concorrente a “Ballando con le stelle 2020”.

Il prossimo 19 settembre, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la nuova edizione di “Ballando con le stelle”. A partecipare al programma condotto da Milly Carlucci sarà, tra gli altri, Tullio Solenghi, in coppia con la ballerina Maria Ermachkova.

Biografia e curiosità su Tullio Solenghi

Tullio Solenghi è nato a Genova, il 21 marzo 1948. A 17 anni, frequenta la Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Genova, dove conosce Massimo Lopez. Esordisce in teatro nel 1970 in “Madre Coraggio e i suoi figli” di Bertolt Brecht, con lo Stabile di Genova. Con lo Stabile, lavora per sette stagioni. Esordisce in televisione nel 1976, con Pippo Baudo, in “Chi”. Nel 1977, al Refettorio di Milano, prende parte a uno spettacolo di cabaret con Beppe Grillo. Nel 1979, è di nuovo in Rai, nel programma “Luna Park” condotto da Pippo Baudo, quindi nel 1981 in “Gran Canal”, programma di Corrado.

Nel 1982 fonda il celebre gruppo comico Il Trio insieme con Massimo Lopez e Anna Marchesini. Il loro primo lavoro insieme è “Helzapoppin” su Radio 2. In seguito al grande successo di questa trasmissione radiofonica, Il Trio partecipa a varie trasmissioni televisive. Nel 1986, partecipano a “Fantastico 7”. Il famoso sketch in cui Tullio interpretava l’Ayatollah Khomeini provocò reazioni internazionali e minacce di morte a Solenghi da parte di integralisti islamici. Partecipa, sempre con il Trio, a tre edizioni del “Festival di Sanremo”, nel 1986, 1987 e 1989. Quest’ultima edizione del Festival è rimasta nella storia proprio per l’imitazione di San Remo fatta da Solenghi stesso, che causò reazioni da parte del mondo cattolico. Nel 1990, Il Trio conosce l’apice del successo con lo sceneggiato televisivo “I promessi sposi”, parodia dell’omonimo romanzo di Alessandro Manzoni. Con Il Trio, mette in scena due spettacoli: “Allacciare le cinture di sicurezza” nel 1987 e “In principio era Il Trio” nel 1991. Il Trio si scioglie nel 1994, per la volontà di tutti e tre gli attori di lavorare da solisti. Il gruppo si riunirà il 3 marzo del 2008 per festeggiare i 25 anni dalla propria nascita nello spettacolo “Non esiste più la mezza stagione”. Sulla sua esperienza nel Trio, Solenghi ha scritto anche un libro, “Uno e Trino”.

Nel 1994, presta la voce al perfido Scar, nel film d’animazione Disney “Il re leone”. Nel 1995, è protagonista, assieme ad Anna Marchesini, dello sceneggiato “La rossa del Roxy Bar”. Nel 1998, assieme a Giancarlo Magalli, conduce “Domenica In”. Ha condotto “Striscia la notizia” più volte: tra il 1996 e il 1997 assieme a Gene Gnocchi e nel maggio del 2005 assieme all’amico Massimo Lopez.

Nel 2006-2007, porta in scena in molti teatri italiani “Le nozze di Figaro”. Nel 2008, è impegnato in teatro con lo spettacolo “L’ultima radio”, in cui interpreta un disc jockey anni 50. A partire dallo stesso anno, conduce la cerimonia di premiazione dei “David di Donatello”. A partire dagli anni 2000, si dedica anche alla fiction: nel 2009 prende parte alla nona serie di “Distretto di polizia”, nel ruolo del P.M. Castelli e nel 2014 è nel cast di “Furore – Il vento della speranza”, nel quale interpreta il sindaco Belgrano. Nel 2016, partecipa al programma “Tale e Quale Show”. Dal 2015 al 2017, recita con Massimo Dapporto nello spettacolo “Quei due – staircase”. Nel 2017, insieme a Massimo Lopez, è impegnato a teatro nel tour “Massimo Lopez e Tullio Solenghi show”.

Per quanto riguarda la vita privata, è sposato con Laura Fiandra, dalla quale ha avuto le figlie Alice e Margherita.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!